ВС Украины устанавливают французские ПЗРК Mistral на внедорожники

Военнослужащие украинских войск начали устанавливать французские ПЗРК Mistral, полученные от Норвегии в количестве 100 единиц, на внедорожники. Таким способом они пытаются получить высокомобильную зенитную установку ближнего радиуса действия.

Установка ПЗРК в кузове пикапа может позволить этому мобильному комплексу бороться с беспилотниками, самолётами и вертолётами, летящими на высоте до 3 км. Устанавливать вооружение, вероятно, будут на гражданские автомобили, которые придётся маскировать под мирный транспорт, сообщает ИА "ANNA NEWS".

ПЗРК Mistral разработаны французами. Норвежская армия сняла их с вооружения, но комплексы считаются современным и эффективным оружием.