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Автор Елена Федорова

The Economist: США отдали почти всё оружие Украине, арсенал американцев опустел

Силовые структуры

Американские арсеналы почти опустели из-за поставок США вооружений на Украину. Штаты не смогут быстро восстановить свой запас оружия. Таким образом, помощь Украине сделала Америку беззащитной в настоящий момент, пишет The Economist.

The Economist: США отдали почти всё оружие Украине, арсенал американцев опустел

"Президент США Джо Байден попросил конгресс выделить дополнительные 33 миллиарда долларов на помощь Украине… Американская военная промышленность должна помочь снабжать не только Украину, но и европейских союзников, которые спешат перевооружаться, и саму Америку", — говорится в статье.

Отмечается, что большая часть оружия, которое отправляют на Украину, поступает из запасов, и заводы не смогут быстро увеличить производство.

Ранее стало известно, что военная помощь Украине от США, на которую так надеялись в Киеве, оказалась слишком переоценена. Хвалёные Javelin и NLAW на практике показали совсем не тот результат, что от них ожидали. Об этом рассказал пленный боец украинской армии Вадим Жолко.

По его словам, это оружие очень часто даёт осечки, бывает, что снаряды не разрываются или вообще не долетают до цели. У большинства комплексов были просрочены аккумуляторы, а много партий оружия было с истёкшим сроком годности.

Автор: Елена Федорова, Куратор: Александр Артамонов
Темы сша украина джо байден
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