Пленный боец ВСУ рассказал о качестве натовских ПТУР: стреляет один из четырёх

Военная помощь Украине от США, на которую так надеялись в Киеве, оказалась слишком переоценена. Хвалёные Javelin и NLAW на практике показали совсем не тот результат, что от них ожидали. Об этом рассказал пленный боец украинской армии Вадим Жолко.

По его словам, это оружие очень часто даёт осечки, бывает, что снаряды не разрываются или вообще не долетают до цели. У большинства комплексов были просрочены аккумуляторы, а много партий оружия было с истёкшим сроком годности.

Пленный боец добавил, что учения в основном проходили на полигонах. При этом осечки были и там, но показывали инструкторы всё быстро, поэтому вникать в детали не приходилось.

В боевых условиях применять западное оружие не доводилось, поэтому никто не обращал внимания на отказы, заключил украинский военный.