Глава Чечни Кадыров: контрнаступление украинских военных в ЛНР провалилось

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что украинские военные провалили своё контрнаступление в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР.

Представители ВСУ лишились большого количества оружия, подтвердил помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов. Он также отметил, что Киев отправляет стариков в места проведения боевых действий. По мнению Алаудинова, эти люди "погибают зазря", однако Запад готов воевать "до последнего украинца".

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населённого пункта Воеводовка. Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций", — считает Кадыров.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ в Луганской народной республике "с треском провалилось". Как подчеркнул глава Чечни, в результате ответного огня противник потерял как живую силу, так и спецтехнику. Уцелевшие украинские военные, пояснил Кадыров, "по традиции" обратились в бегство.