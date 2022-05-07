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Автор Дмитрий Плотников

Российский ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожил "Байрактар" на высоте 18 км

Силовые структуры

В ходе специальной военной операции российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" уничтожил "Байрактар" на высоте 18 километров.

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры работы ЗПРК "Панцирь-С1" в ходе специальной операции на Украине.

Данный комплекс обеспечивает наземную и воздушную оборону самых важных объектов. ЗПРК также предназначен для работы по беспилотникам всех типов, ракетам системы залпового огня и "Точкам-У".

Оператор зенитного ракетно-пушечного комплекса показал результат боевой работы расчёта — сбитый на высоте 18 километров турецкий ударный беспилотник "Байрактар". По словам военнослужащего, беспилотный аппарат нёс на себе четыре ракеты, которые не сдетонировали и не взорвались. Сами ракеты изъяты на экспертизу.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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