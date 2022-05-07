Reuters: в День Победы Путин предупредит Запад о «судном дне»

Запад получит доходчивое предупреждение от Владимира Путина о «судном дне». На параде 9 мая Россия похвастается огромной военной мощью, сообщает издание Reuters.

Во время парада на Красной площади в честь 77-й годовщины победы Советского Союза над нацистской Германией по брусчатке строем проедут новейшие танки и межконтинентальные баллистические ракеты. Воздушная часть парада будет представлена сверхзвуковыми истребителями и стратегическими бомбардировщиками Ту-160.

Особый интерес экспертов вызвал тот факт, что впервые за 12 лет над Кремлём пролетит Ил-80. Этот воздушный командный пункт называют самолётом «судного дня», так как именно в нём будет организован передвижной центр управления для президента РФ в случае вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.

Журналисты издания напоминают, что Владимир Путин ранее сравнил конфликт на Украине с Великой Отечественной войной. По его словам, сейчас Россия, как и 80 лет назад, не может мириться с нацизмом у собственных границ.