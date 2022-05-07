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Автор Мария Карева

Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"

Силовые структуры

Представителям высшего офицерского состава, которые находились на территории Славянско-Краматорской агломерации, города Попасная и на линии Авдеевка-Красногоровка-Угледар, поступил приказ от командования ВСУ. Офицеры вынуждены покинуть районы Донбасса и отправиться в сторону Днепропетровской области для участия в "оперативном совещании". Офицеры покинули регион и оставили своих подчинённых на позициях.

Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"

Эксперты "Военного обозрения" полагают, что военное командование опасается значительных потерь в Донбассе, поскольку российская армия наступает к Славянску и Краматорску. ВС РФ уже заняли большую часть Попасной, а также начались боевые действия на окраинах Северодонецка. Не исключено, что командование ВСУ решило не рисковать жизнями представителей высшего офицерского состава и предоставило им возможность покинуть регион.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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