Группировка "О" захватила очередную партию оружия НАТО в ходе спецоперации

Формирование специального назначения "О" продолжает освобождать Донбасс от украинских националистов. Ежедневно группировка "Отважных" захватывает западное вооружение, которое бросают силовики ВСУ. С каждым днем трофеев НАТО становится всё больше.

"Кажется, Запад решил вооружить Россию и Донбасс, а не Украину", - отметили военные корреспонденты "Русской весны".

Российские войска совместно с подразделениями Народной милиции ЛНР и ДНР продолжают успешно проводить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.