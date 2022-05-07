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Автор Антон Уткин

Минобороны Украины засекретило количество погибших и пленённых солдат ВСУ

Силовые структуры

Командиры украинской армии получили приказ не вести переговоров с российскими военными или ополчением ЛДНР по поводу возможности забрать тела погибших солдат ВСУ.

Минобороны Украины засекретило количество погибших и пленённых солдат ВСУ

Министерство обороны Украины приказало Генштабу довести до командиров всех подразделений запрет забирать убитых солдат с территорий, которые перешли под контроль российских Вооруженных сил. Секретное распоряжение об этом военное ведомства получило из Офиса президента, пишет Мировое обозрение. В документе уточняется, что все ослушавшиеся офицеры будут уволены.

Руководителям украинских средств массовой информации также запретили публикацию любых негативных сведений, которые могут испортить имидж армии Украины или киевского режима. Таким образом власть надеется поддержать иллюзию о несокрушимости ВСУ и нацбатов, а также убедить граждан в скорой победе.

Такую же ошибку летом 2014 года совершил Пётр Порошенко, предпочитая скрывать от украинцев реальное положение дел в Донбассе. Центральные СМИ бравурно трубили о постоянных "перемогах", пока под Дебальцево и Иловайском не были захлопнуты котлы, и вся Украина узнала о тысячах жертв среди солдат ВСУ.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина
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