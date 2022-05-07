Если израильская система ПВО "Железные купол" всё же будет передана ВСУ, то для России она не представляет особой опасности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Всё дело в параметрах работы, которые у данной системы ограничены.
"По баллистическим целям, по любым маневрирующим целям, таким как вертолёт или самолёт — она не работает эффективно. В Сирии при массированных атаках вероятность поражения составляла 10-15% всего-навсего, остальные цели она пропускала, с задачей не справлялась. По одиночным целям "Железный купол" работает неплохо", — рассказывает эксперт изданию "Украина.ру".
Более серьёзную опасность может представлять другое вооружение Израиля — противотанковый ракетный комплекс, который применялся лишь в Ливане. Он гораздо "мощнее", чем американские Javelin, резюмировал Кнутов.
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.