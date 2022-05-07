Кнутов: израильский ПТРК для РФ будет опаснее, чем "Железный купол"

Если израильская система ПВО "Железные купол" всё же будет передана ВСУ, то для России она не представляет особой опасности. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Всё дело в параметрах работы, которые у данной системы ограничены.

"По баллистическим целям, по любым маневрирующим целям, таким как вертолёт или самолёт — она не работает эффективно. В Сирии при массированных атаках вероятность поражения составляла 10-15% всего-навсего, остальные цели она пропускала, с задачей не справлялась. По одиночным целям "Железный купол" работает неплохо", — рассказывает эксперт изданию "Украина.ру".

Более серьёзную опасность может представлять другое вооружение Израиля — противотанковый ракетный комплекс, который применялся лишь в Ливане. Он гораздо "мощнее", чем американские Javelin, резюмировал Кнутов.