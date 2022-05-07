Западная военная техника массово поступает на Украину. ВС РФ делают всё возможное, чтобы обрезать пути доставки вооружения для ВСУ, но некоторые единицы всё же достигают зоны боевых действий.
В одном из участков СВО была замечена чешская самоходная гаубица Dana калибра 152 мм, которая направлялась к линии соприкосновения. Передвижение зафиксировал беспилотник. САУ была размещена на позиции ВСУ в лесополосе, ВСУ пытались препятствовать проведению разведки с воздуха, путём интенсивного применения средств РЭП. Однако в ночное время натовская САУ была вычислена и по позиции ВСУ был нанесён удар, сообщает "Военное обозрение".
Схема поставок западного оружия на Украину раскрыта. Теперь у ВС РФ одна задача — остановить этот поток.