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Автор Инна Винникова

В зоне боевых действий ВС РФ уничтожили 152-мм чешскую САУ Dana на позиции ВСУ

Силовые структуры

Западная военная техника массово поступает на Украину. ВС РФ делают всё возможное, чтобы обрезать пути доставки вооружения для ВСУ, но некоторые единицы всё же достигают зоны боевых действий.

В одном из участков СВО была замечена чешская самоходная гаубица Dana калибра 152 мм, которая направлялась к линии соприкосновения. Передвижение зафиксировал беспилотник. САУ была размещена на позиции ВСУ в лесополосе, ВСУ пытались препятствовать проведению разведки с воздуха, путём интенсивного применения средств РЭП. Однако в ночное время натовская САУ была вычислена и по позиции ВСУ был нанесён удар, сообщает "Военное обозрение".

Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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