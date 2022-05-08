Кадыров: оставшихся националистов в Попасной "загнали в норы"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинский город Попасная практически зачищен от нацбатальнов, а оставшиеся националисты пытаются найти способ сбежать. По словам Кадырова, главные улицы и центральные районы уже в безопасности.

Кадыров предупредил, что наказание для боевиков националистических батальонов "будет неизбежно".

"Взяли большую часть Попасной под контроль. Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города. Остатки националистов в своих норах бьются в тщетных попытках избежать неминуемого наказания", — сообщил Кадыров.

Ранее глава чеченской республики сообщил, что украинские военные провалили своё контрнаступление в районе населённого пункта Воеводовка в ЛНР. Кадыров назвал это "бессмысленным актом самопожертвования" и подчеркнул, что после неудачной попытки ВСУ "по традиции обратились в бегство".