В Попасной разгромлена 24-я механизированная бригада ВСУ: город наш

Специальная военная операция по демилитаризации Украины успешно продолжается.

Сегодня, в субботу, 7 мая, российские войска вместе с силами Донбасса в городе Попасная разгромили 24-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, остатки нацистов сбежали.

Попасная перешла полностью под контроль РФ и ЛНР. Наступление продолжается, сообщает источник из мест событий.

Также армия Луганской народной республики освободила Светличное, заявила Народная милиция ЛНР. А западные эксперты сегодня отметили, что ВС России почти полностью взяли бандеровцев в окружение в Северодонецке.

Напомним, по авиазаводу в Одессе и по аэродрому "Школьный" 7 мая был нанесён ракетный удар. В результате уничтожен авиазавод, где ремонтировали "Байрактары".