Куликов: РФ начали отсекать Украину от поставок оружия специально выждав время

ВС РФ в самый удобный момент стали планомерно уничтожать ж/д инфраструктуру на Украине, отсекая её центры от поставок оружия.

Сейчас мы применяем тактику рельсовой войны, отлично зарекомендовавшую себя еще в переломные сражения Великой Отечественной. Уничтожение ж/д сообщения Киева с Румынией, Словакией и Польшей в начале СВО не принесло бы пользы, так как к началу крупных поставок уже по-настоящему опасной техники, инфраструктуру уже бы восстановили.

Теперь же наши удары как никогда вовремя — поезда с вооружением отправлены и застрянут на "середине". А альтернативных маршрутов — просто нет.

Своевременность ударов объяснил политолог Дмитрий Куликов, подчеркнув, что заблокировали мы сейчас наиболее серьёзное вооружение, отправленное Киеву Западом.

"Теперь с доставкой оружия у Запада будут большие трудности. Заранее нельзя было это делать. Перебить пути надо тогда, когда оружие повезут. Перебить мосты нужно тогда, когда операция в Донбассе зайдет в решающую стадию", — объясняет нашу тактику политолог.

Куликов подчеркнул, что существуют и другие параметры рельсовой войны и они прорабатываются и обязательно в самый удобный момент реализуются. Запад даже облегчает нам задачу, хвастаясь и вылетом грузовых авиабортов, и посадкой. Надо лишь только чуть подождать после очередной "рекламы помощи" и уничтожать маршрут.