Леонков: Россия может наказать США за предоставление разведданных Украине

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российская сторона предупреждает своего геополитического противника по нарастающей. Москва начинает с озабоченности министерства иностранных дел и заканчивает проведением спецоперации.

Ранее появилась информация, что США передают Украине разведывательные данные по поводу планов российской армии. По мнению Леонкова, не стоит в ответ сбивать американские спутники, поскольку это может привести к началу полномасштабного конфликта. Эксперт считает, что Россия может проучить США другим способом.

Российская спутниковая группа также ведёт разведку в отношении Соединённых Штатов. На данный момент Москва не передавала информацию противникам Вашингтона. Однако в ответ на манёвры США российские военные могут поделиться ценной информацией с Мексикой.