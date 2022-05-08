По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, российская сторона предупреждает своего геополитического противника по нарастающей. Москва начинает с озабоченности министерства иностранных дел и заканчивает проведением спецоперации.
Ранее появилась информация, что США передают Украине разведывательные данные по поводу планов российской армии. По мнению Леонкова, не стоит в ответ сбивать американские спутники, поскольку это может привести к началу полномасштабного конфликта. Эксперт считает, что Россия может проучить США другим способом.
Российская спутниковая группа также ведёт разведку в отношении Соединённых Штатов. На данный момент Москва не передавала информацию противникам Вашингтона. Однако в ответ на манёвры США российские военные могут поделиться ценной информацией с Мексикой.
"Другое дело, что мы не передаем эти данные Мексике, чтобы они атаковали территории Соединенных Штатов", — намекнул Леонков в интервью изданию "Украина.ру".
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