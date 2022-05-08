Минобороны РФ: над островом Змеиный сбили два украинских Су-24 и вертолёт

Над островом Змеиный в течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В районе Одессы также был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". Об этом сообщил представитель Минобороны РФ утром 8 мая в ходе брифинга.

По данным ведомства, 7 мая ВСУ попытались отбить остров, занятый российскими войсками, однако потерпели поражение.

Всего за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

Ранее украинский эксперт Юрий Подоляка предположил, что за остров Змеиный вскоре может развернуться настоящая борьба. Аналитик считает, что это ключевой участок земли, который может стать большой проблемой для ВСУ.