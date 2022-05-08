EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Ермилин

Минобороны РФ: над островом Змеиный сбили два украинских Су-24 и вертолёт

Силовые структуры

Над островом Змеиный в течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены еще два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины. В районе Одессы также был сбит беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2". Об этом сообщил представитель Минобороны РФ утром 8 мая в ходе брифинга.

Минобороны РФ: над островом Змеиный сбили два украинских Су-24 и вертолёт

По данным ведомства, 7 мая ВСУ попытались отбить остров, занятый российскими войсками, однако потерпели поражение.

Всего за сутки в данном районе уничтожены четыре украинских самолета, четыре вертолета, в том числе три с десантом на борту, три беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2" и один десантно-штурмовой катер ВМС Украины.

Ранее украинский эксперт Юрий Подоляка предположил, что за остров Змеиный вскоре может развернуться настоящая борьба. Аналитик считает, что это ключевой участок земли, который может стать большой проблемой для ВСУ.

Автор: Петр Ермилин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу одесса россия украина
Sberbank
Новости
Корнилов: вмешательство Джонсона в ситуацию на Украине приведёт к краху Британии
Пленный начштаба ВСУ: иностранные наёмники "ищут приключений" на Украине
Британского блогера Рича оштрафовали за проникновение на Байконур
Топливный кризис на Украине: 100 гривен за литр и 10 литров в руки
B Донбассе формируется большой котёл, США срочно подчищают склады вооружения
На танке-памятнике Т-34 в польском Вроцлаве нарисовали знак Z ко Дню Победы
Военкоры показали блиндаж, оставленный украинскими военными при отступлении
Российские силы уничтожили украинский корвет у Одессы
Минобороны РФ: над островом Змеиный сбили два украинских Су-24 и вертолёт
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Популярное
Силовые структуры
Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали

По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.

Пленный комбриг ВСУ: просили Киев о помощи на "Азовмаше", но нам врали
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
РВ: выжившие под Лиманом бойцы ВСУ рассказали о происходящем там ужасе
Силовые структуры
Кнутов: США и НАТО поняли, что у ВСУ быстро заканчивается оружие из-за воровства
Силовые структуры
Ходаковский: Боевики с белым флагом вышли на дорогу, ведущую с "Азовстали"
Любовь Степушова Венгрия в третий раз пригрозила Брюсселю выходом из ЕС Любовь Степушова Анна Селезнева Какая у тебя онлайн-репутация? Главные правила экологичного и безопасного общения в интернете Анна Селезнева Усам Оздемиров США и ЕС хотят победить Россию в медийной войне Усам Оздемиров
Силовые структуры
Высшим офицерам ВСУ отдали приказ срочно уехать из Донбасса на "совещание"
Мир. Новости мира
ZDF: угрозы Германии в адрес Пекина — "окончательное политическое прощание"
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Мир. Новости мира
Канадский снайпер рассказал о похождениях на Украине: стрелял два раза
Последние материалы
Пленный начштаба ВСУ: иностранные наёмники "ищут приключений" на Украине
Британского блогера Рича оштрафовали за проникновение на Байконур
Топливный кризис на Украине: 100 гривен за литр и 10 литров в руки
B Донбассе формируется большой котёл, США срочно подчищают склады вооружения
На танке-памятнике Т-34 в польском Вроцлаве нарисовали знак Z ко Дню Победы
Военкоры показали блиндаж, оставленный украинскими военными при отступлении
Российские силы уничтожили украинский корвет у Одессы
Минобороны РФ: над островом Змеиный сбили два украинских Су-24 и вертолёт
Баранец: "В переломном моменте в спецоперации на Украине ловушка захлопывается"
Леонков: Россия может наказать США за предоставление разведданных Украине
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников