США приказали ВСУ захватить в плен русского генерала

На Украину в Харьковскую область недавно приезжал глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Герасимов посещал передовую около города Изюм. Об этом пишет газета The New York Times, со ссылкой на слова чиновника из Незалежной.

Газета пишет, что глава Генштаба РФ ознакомился с ситуацией и скорректировал наступление.

На Украине якобы знали про визит российского генерала, пишет издание. Даже была разработана операция по захвату его в плен, однако ничего не получилось, хотя ВСУ даже атаковали позиции ВС РФ, где Герасимов мог находиться в тот момент. Правда, он тогда уже улетел в Россию.

Киев позже долго старался распространять фейки о ранении начальника российского Генштаба и даже о его гибели.

Разведка Соединённых Штатов подтверждает визит генерала и теперь ясно, какую роль играют США в конфликте на Украине. И взятие в плен Герасимова явно была придумка не Киева.