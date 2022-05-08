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Автор Дмитрий Плотников

Сладков: "Несчастная Украина — сдача в плен как бизнес"

Силовые структуры

По официальным данным, российским военнослужащим сдались в плен уже более четырёх тысяч украинских солдат. И эта цифра будет непременно быстро расти.

Сладков: "Несчастная Украина — сдача в плен как бизнес"

Известный военный корреспондент и журналист Александр Сладков рассказал, как на своих солдатах и сдаче их в плен зарабатывают на Украине.

По словам Сладкова, его друг и экс-сослуживец бежал из украинского города за деньги, а его "доили" на каждом блокпосте. Плюс, силовики передавали его по цепочке на следующие проверки. Обобрали, после чего возвратили домой. Это такой вид местного мошенничества.

"И вот теперь сообщения о "коммерческих сдачах в плен". Я ни чуточку не сомневаюсь, что такой вариант может быть. Наверняка существует такая "сваха по пленным". И не одна. За денежки, конечно", — уверен Сладков.

Напомним, в Незалежной сегодня большую популярность набирает новый вид "бизнеса". Украинским солдатам посредники устраивают сдачу в плен.

Они договариваются с родными "вояки" по цене, якобы договариваются с ВС РФ о месте выхода "захисника родины", и о комфортных условиях пребывания в российском плену. Родственники это сообщают своему солдату и готово — он в тепле и безопасности. Как говорится, у вас товар, у нас купец.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Темы бизнес украина
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