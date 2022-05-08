Полк "Азов"* даёт пресс-конференцию прямо с завода "Азовсталь"

Продолжается многосерийная эпопея с националистическим батальоном "Азов"*, заблокированным на металлургическом комбинате "Азовсталь".

Сегодня, 8 мая, нацисты давали пресс-конференцию прямо с завода в Мариуполе. Они довольно резко высказывались против политиков. Жёстко критиковали их. Правда, имён, не называли. Наверное, побоялись, что их совсем кинут. Хотя их и так все свои уже бросили.

Заместитель командира "Азова"* Святослав Паламар рассказывал, что у них много раненых и умолял их эвакуировать. Говорил, что будет продолжать борьбу против русских. Сделал акцент на том, что не может подтвердить, что с меткомбината эвакуированы все гражданские лица.

Паламар отметил, что сейчас российские силы ведут интенсивные обстрелы территории "Азовстали", за ночь украинские националисты насчитали свыше 25 вылетов, в том числе и удары бомбардировщиков.

"Полк Азов не имеет шансов на выживание, если попадёт в плен", — подытожил нацист, вероятно, вспоминая все свои преступления против мирного населения.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.