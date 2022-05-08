ВС России в Одессе уничтожили отель Grande Pettine с иностранными наёмниками

Сегодня, 8 мая, российская армия нанесла ракетный удар по гостинице Grande Pettine в Одессе, где размещались иностранные наёмники.

Удар по очередному расположению украинских нацистов и иностранных наёмников в Одессе наносился, судя по сложившемуся зданию, ракетой "Оникс". Данная ракета имеет массу боевой части 300 килограммов.

В результате сегодняшних ударов ВС РФ по Одессе уничтожен пункт базирования иностранных наёмников в одном из корпусов гостиницы Grande Pettine, подтвердили источники.

Также сообщается, что произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района Сумской области. Об этом уже заявил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.