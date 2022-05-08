Сегодня, 8 мая, российская армия нанесла ракетный удар по гостинице Grande Pettine в Одессе, где размещались иностранные наёмники.
Удар по очередному расположению украинских нацистов и иностранных наёмников в Одессе наносился, судя по сложившемуся зданию, ракетой "Оникс". Данная ракета имеет массу боевой части 300 килограммов.
В результате сегодняшних ударов ВС РФ по Одессе уничтожен пункт базирования иностранных наёмников в одном из корпусов гостиницы Grande Pettine, подтвердили источники.
Также сообщается, что произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района Сумской области. Об этом уже заявил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По словам комбрига, Киев обещал выслать отряды деблокации, но помощь так и не пришла.