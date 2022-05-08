Кормянков: Киев эвакуировал из "Азовстали" наёмников, а не своих солдат

По словам попавшего в плен к российским военным главы штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Кормянкова, киевские власти распорядились спасать с территории завода "Азовсталь" в Мариуполе в первую очередь иностранных наёмников, а не своих собственных солдат. Об этом полковник украинской армии рассказал во время допроса.

Кормянков признался, что сам был шокирован тем фактом, что эвакуации из Мариуполя подлежали прежде всего именно иностранные наёмники, а не военнослужащие украинской армии, которые по-прежнему оставались в городе, почти лишённые оружия.

До этого заместитель командующего батальоном "Азов"* Святослав Паламарь сообщил, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, заявившая, что из "Азовстали" вывезены все мирные граждане, ошибается, и что на территории комбината до сих пор прячутся гражданские лица.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.