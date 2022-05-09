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Автор Екатерина Широкова

Арестович недоволен медлительностью США: ждём повторное наступление РФ на Киев

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что новый транш помощи от США очень долго проходит согласования. Как подчеркнул политик, на все процедуры могут потребоваться месяцы.

Арестович недоволен медлительностью США: ждём повторное наступление РФ на Киев

По словам Арестовича, речь идёт о новом пакете военной помощи на 33 миллиарда долларов, который инициировал президент США Джо Байден. Кроме того, как подчеркнул советник, в контексте ситуации российские военные могут начать повторное наступление на Чернигов и Киев.

"Пакет военной помощи в США голосуется в конце мае. Пока его проголосуют, пока приедет вооружение — это очень длинная история. За это время Россия успеет мобилизоваться, скорее всего. Скрытая частичная мобилизация уже идёт. Поэтому вполне возможно второе наступление на Киев, на Чернигов, Сумы, Харьков. Всё возможно такими темпами", — заявил Арестович.

Он подчеркнул, что с такими темпами "переломить" ситуацию на "фронте" будет тяжело. После согласования военной помощи Киеву нужно будет дождаться поставок оружия, а на это могут уйти месяцы.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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