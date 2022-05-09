Боевики из "Азовстали" обвиняют Киев: "В плену нам крышка"

Прячущиеся в катакомбах металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе остатки укронацистов, накануне обвинили официальный Киев в бездействии.

Недовольство нацистов из "Азова"*вызвало и заявление Ирины Верещук, которая бодро отрапортовала об эвакуации гражданских лиц, но не упоминула оставшихся в подземельях бандеровцев.

"У некоторых политиков в стране… только цинизм. Цинизм о том, что это "успешная операция по эвакуации гражданских", — жалуется заместитель командира "Азова"* Святослав Паламар — "Калина".

А боевик из разведки националистического батальона некто Илья Самойленко добавил, что Киев вообще саботировал оборону Украины все восемь лет.

Нацисты сетуют, что вырваться с комбината, не попадая в плен — невозможно. И при этом считают, что выжить в плену шансов нет.

"Мы все это время знали, что "Азов"* не имеет высоких шансов на выживание, если нас возьмут в плен. Сдаться для нас неприемлемо, в плену нам крышка", — признают "азовцы"* свои многочисленные преступления.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.