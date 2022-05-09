Леонков: если ВС Польши перейдут границу Украины, они станут целями для ВС РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил о планах Польши установить контроль над частью украинских земель. Варшава прорабатывает план по восстановлению своих "исторических территорий" совместно с Вашингтоном.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, если Польша введёт свои войска на Украину, то это уже можно считать Третьей мировой войной, так как это прямая агрессия НАТО. Все их воинские подразделения станут целями для ВС РФ, и пятая статья вашингтонского договора не будет распространятся на польских военных.

"Польша и Румыния могут ограничиться тем, что в ходе учений будут тренировать оставшийся контингент украинской армии на те виды вооружений, которые в ближайшее время поступят на территорию Украины", — говорит эксперт в беседе с сетевым изданием "Украина.ру".

Однако провокации со стороны Варшавы возможны. Леонков добавляет, что российские войска всегда находятся в режиме боевой готовности и напомнил о режиме, в котором находится ядерная триада РФ.