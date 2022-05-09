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Автор Владимир Васютченко

Российские силы ПВО сбили за ночь три украинских военных самолёта

Силовые структуры

Российские подразделения ПВО сбили за минувшую ночь три украинских военных самолёта, завили в Минобороны РФ.

Российские силы ПВО сбили за ночь три украинских военных самолёта

"В течение ночи российскими средствами противовоздушной обороны сбиты три самолёта воздушных сил Украины: два МиГ-29 в районах Иверское и Новодонецкое Донецкой Народной Республики, а также один Су-25 в районе Погоновки Харьковской области", — говорится в сообщении военного ведомства.

Также сообщается о 15 уничтоженных украинских беспилотниках. Кроме того, ПВО ВС РФ удалось перехватить три реактивных снаряда РСЗО "Смерч" в окрестностях Изюма и Снежковки.

Всего с начала спецоперации уничтожено 160 украинских самолётов и 118 вертолётов, 783 БПЛА, 299 ЗРК, 2949 танков и других боевых бронированных машин, 342 установки РСЗО, свыше 1420 артиллерийских орудий и миномётов, а также 2769 единиц спецавтотранспорта.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
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