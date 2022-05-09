У Лисичанска уничтожили школу с ВСУ — около 60 боевиков погибло

В Белогоровке возле Лисичанска российская армия вчера, 8 мая, уничтожила здание школы с бандеровцами из ВСУ.

"Гауляйтер" Луганской области Сергей Гайдай причитает, что около 60 человек погибло.

Также высокоточными ракетами в Попасной уничтожено 2 пункта управления и батарея укронацистов, в районе Лисичанска 18 районов сосредоточения живой силы и техники.

Силы ПВО сбили 3 самолёта ВВС Украины и 15 беспилотников.

А уже сегодня, 9 мая, по Одесской области наши ВС утром нанесли ракетный удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса "Бастион", находящемся в Крыму.

Это подтверждает и оперативное командование ВСУ "Юг".

Кроме того, бандеровцы пытаются сорвать День Победы в Херсоне и ведут ракетный обстрел города. Работает средства противовоздушной обороны, слышны хлопки