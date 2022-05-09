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Автор Валентина Севрюгина

Шольц: Россия вынуждает ФРГ продолжить поставки оружия Украине

Силовые структуры

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский лидер Владимир Путин фактически вынуждает Берлин поставлять оружие Киеву. Об этом политик сказал во время конгресса Ассоциации немецких профсоюзов. 

Так, Шольц подчеркнул, что Россия просто не оставляет другого выбора ФРГ. 

Ранее Шольц заявил, что спецоперация на Украине не должна закончиться мирным соглашением, которое "продиктует" Россия. По его словам, ни ФРГ, ни жители Незалежной не примут такого "поворота ситуации". 

Как подчеркнул Шольц, Германия идёт в ногу с союзниками, но при этом придерживается мнения, что НАТО не должно стать участником украинского конфликта.

Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Александр Артамонов
россия украина германия олаф шольц владимир путин
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