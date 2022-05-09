Минобороны России: "На берегу Змеиного остались 24 тела украинских военных"

При попытке захвата острова Змеиный в Чёрном море украинская армия потеряла более 50 человек. Примерно половина тел остаются на берегу, сообщает Минобороны России.

"Только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", — говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, провокация по захвату Змеиного была подготовлена украинской армией при поддержке американских и британских военных советников. В период с 7 по 9 мая было предпринято несколько попыток захвата острова, результатом которых стали сбитые украинские самолёты, вертолёты и беспилотники, а также бронированные десантно-штурмовые катера.

В Минобороны уточнили, что Змеиный имеет важное значение для обеспечения контроля над северо-западной частью Чёрного моря.