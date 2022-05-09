В Латвии Киркорова и Винокура признали "нежелательными лицами" для республики

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич рассказал, что четыре публичные персоны из России были включены в список нежелательных лиц для республики, сообщает агенство Baltic News Service.

Уточняется, что в "чёрном списке" Латвии оказались артист и юморист Владимир Винокур, певец Филипп Киркоров, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и юморист Евгений Петросян.

Ранее православное движение "Царьград” требует возбудить уголовное дело против Филиппа Киркорова, который в своём сценическом номере, по мнению активистов РПЦ, оскорбил чувства верующих.