Кадыров благодарен Байдену за дополнительное питание и вооружение для ВС РФ

Бойцы специальных подразделений из Чеченской Республики продолжают зачистку города Попасная. Военные украинских формирований бросили свои базы и укрытия в населённом пункте. Рамзан Кадыров рассказал, что удалось затрофеить:

"Пулемёты, джавелины, сухпайки и даже продовольственные хранилища бандеровцев теперь находятся в нашем распоряжении. Таким образом, хвалёная помощь украинской армии, оказываемая странами Европы и Америки, в итоге идёт на пользу нам".

Кадыров благодарен президенту США Джо Байдену за его твёрдую позицию в помощи ВСУ. Теперь солдаты российской армии обеспечены дополнительным питанием и современным оружием, которое брошено практически в каждом доме города.