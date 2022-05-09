Байден подписал закон о военной помощи Киеву по ленд-лизу

Американский лидер Джозеф Байден всё же принял решение подписать закон о поставках военной помощи Украине по ленд-лизу.

Ранее в СМИ уже сообщалось, что подписание документа предварительно назначено на 9 мая.

Напомним, что в конце апреля Палата представителей США одобрила программу ленд-лиза для Украины, позже за нововведение проголосовал Сенат. Подобная программа принималась в Америке во время Второй Мировой войны. США в рамках данной инициативы отправляли союзникам боеприпасы, продовольствие и медикаменты.

В законе прописано, что на Украину оружие поставляется безвозмездно, но платить за него всё же придётся в перспективе. Президент США намерен создать "ускоренные механизмы поставок" вооружений. Военная помощь Украине поступит примерно через 60 дней после принятия закона.