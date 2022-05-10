Отступившим украинским десантникам вместо плена грозит 12 лет тюрьмы

Десантники ВСУ опубликовали видео, где объяснили причины своего отступления из-под Лимана. Стало известно, что солдаты арестованы, и им грозят большие тюремные сроки.

В конце апреля украинские десантники из 79 бригады ВСУ опубликовали ролик, в котором рассказали, что командиры их кинули на поле боя. Перед этим солдат заставляли воевать с кратно превосходящими силами российской армии и бросали на танки буквально с голыми руками. Уже тогда они предполагали, что их посчитают дезертирами, и эти опасения оправдались.

Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что командование ВСУ арестовало десантников, сейчас им грозит 12 лет тюрьмы.