Десантники ВСУ опубликовали видео, где объяснили причины своего отступления из-под Лимана. Стало известно, что солдаты арестованы, и им грозят большие тюремные сроки.
В конце апреля украинские десантники из 79 бригады ВСУ опубликовали ролик, в котором рассказали, что командиры их кинули на поле боя. Перед этим солдат заставляли воевать с кратно превосходящими силами российской армии и бросали на танки буквально с голыми руками. Уже тогда они предполагали, что их посчитают дезертирами, и эти опасения оправдались.
Первый заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов рассказал, что командование ВСУ арестовало десантников, сейчас им грозит 12 лет тюрьмы.
"Отличные условия службы. Лучше бы в плен сдались", — отметил Безсонов.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.