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Автор Дмитрий Плотников

Ходаковский: "На "Азовстали" мы видим преданных своим правительством идиотов"

Силовые структуры

Командир батальона "Восток", руководящий операцией по блокированию нацистов из "Азова"* на металлургическом комбинате "Азовсталь", Александр Ходаковский рассказал, что боевиков предал Киев.

Ходаковский: "На "Азовстали" мы видим преданных своим правительством идиотов"

По его словам, в начале штурма Мариуполя они были уверены, что союзных сил меньше, чем бандеровцев. В дальнейшем это было подтверждено, однако наши бойцы вскоре постепенно выровняли соотношение сил и даже стали превосходить противника.

Но и при таком раскладе ввязываться в драку было бы авантюрой, но ВС РФ вместе с силами Республик смогли загнать нацистов в каменный мешок завода "Азовсталь" и полностью блокировали их.

"Я это говорю не для того, чтобы показать, какие мы герои, а для того, чтобы донести мысль: Украина имела все возможности для деблокирования города, но не использовала ни одну. Сейчас они героизируют "азовцев"*, но по сути они сами загнали их в эту задницу", — рассказывает Ходаковский.

Комбат "Востока" отметил, что это и есть для них самая настоящая "зрада". Он подчеркнул, что для кукловодов эти "герои" обороны комбината — простая "сакральная" жертва. Но, когда пропагандисты киевского режима рисуют образ героического "захисника", мы "видим загнанных и преданных своим правительством идиотов", подытожил комбат.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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