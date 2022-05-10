ВС РФ уничтожили пять складов боеприпасов и горючего ВСУ в Николаевской области

Российские военные уничтожили пять складов с боеприпасами и горючим ВСУ в Николаевской области.

По информации Минобороны РФ, украинские склады боеприпасов и ГСМ уничтожены накануне, 9 мая, в окрестностях Николаева и Мирного в результате ракетных и артиллерийских ударов ВС РФ. Также российские ракетчики и артиллеристы нанесли удары по 33 пунктам управления и 407 местам скопления военных и техники ВСУ.

Сообщается, что в течение минувшей ночи российская авиация нанесла удары по 16 районам сосредоточения украинских военных и их техники.

Подразделения ПВО ВС РФ за ночь сбили три украинских беспилотника, а также перехватили ракету "Точка-У" и снаряд РСЗО "Смерч" в Харьковской области.

Всего за время спецоперации российские военные уничтожили 163 украинских самолёта и 124 вертолёта, 793 беспилотника, 300 ЗРК, более 350 установок РСЗО, 1440 артиллерийских орудий и миномётов, 2979 танков и других боевых бронированных машин, а также 2789 единиц спецавтотранспорта.