Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении

На Лиманском направлении СВО продолжается успешное наступление российской группировки "О". Издание "Русская весна" опубликовало видеокадры, демонстрирующие очередные позиции ВСУ, брошенные украинскими солдатами в ходе отступления.

На видео можно увидеть оставленные огневые точки противника: плохо подготовленные позиции заглублены в землю на высоту меньше человеческого роста. На занятых позициях можно заметить коробку сухого пайка российской армии.

Напомним, что до 2016 года город Лиман носил название Красного Лимана, а затем был переименован киевским режимом.