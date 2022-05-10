На Лиманском направлении СВО продолжается успешное наступление российской группировки "О". Издание "Русская весна" опубликовало видеокадры, демонстрирующие очередные позиции ВСУ, брошенные украинскими солдатами в ходе отступления.
На видео можно увидеть оставленные огневые точки противника: плохо подготовленные позиции заглублены в землю на высоту меньше человеческого роста. На занятых позициях можно заметить коробку сухого пайка российской армии.
Напомним, что до 2016 года город Лиман носил название Красного Лимана, а затем был переименован киевским режимом.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.