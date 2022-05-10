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Автор Элиза Ибрагимова

Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов

Силовые структуры

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Донбассе. По его словам, ВС РФ наступают медленнее, чем хотелось бы, поскольку Донбасс напоминает сплошной укрепрайон, а перед российскими военными поставлена задача избегать жертв среди мирного населения. По этой причине ВС РФ ограничены в применении артиллерии и авиации.

Сивков: уничтожение ВСУ в Донбассе идёт медленно из-за созданных укрепрайонов

"Мы могли бы уничтожить их легко и просто методом ковровых бомбардировок с применением той же самой дальней и стратегической авиации, но пока этого не делаем", — сказал Сивков в интервью изданию "Украина.ру".

Сивков отметил, что ВСУ создавали укрепрайоны в течение восьми лет. РФ не могла не дать им закрепиться в городах и в укрепрайонах, поскольку они были созданы задолго до начала СВО.

К концу первой недели спецоперации группировка ВСУ в Донбассе была разделена на три анклава. Мариупольский анклав ликвидирован, идёт уничтожение анклавов в районе Харькова и на западе Донбасса. По словам Сивкова, после достижения этих целей ВС РФ дойдут до Приднестровья.

Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу украина донбасс константин сивков
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