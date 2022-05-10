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Автор Антон Уткин

В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон

Силовые структуры

Большая группировка ВСУ в Донбассе будет окончательно окружена уже в ближайшие дни. В котле окажутся около 8 тысяч украинских солдат.

В Киеве паника: группировку ВСУ в Донбассе окружают с пяти сторон

По сообщениям российских военкоров, Вооруженные силы РФ вместе с ополчением ЛДНР прорвали оборону украинской армии около Белогоровки и переправились через реку Северский Донец. Также накануне был взят укрепрайон, в который ВСУ превратили город Попасная. Когда союзные силы возьмут под контроль единственную трассу для отступления украинских подразделений, в плотном окружении окажутся до 8 тысяч украинских военнослужащих.

В Киеве осознают, что смертельная угроза нависла над самыми боеспособными частями украинской армии, а потому прикладывают все силы, чтобы спасти ситуацию. На восток срочно перебросили 155-мм самоходные гаубицы KRAB, которые предоставила Польша, так как собственных орудий у украинских артиллеристов остались считанные единицы.

Панику украинской власти усиливает начавшаяся операция на северо-западе Чёрного моря. Группировка из 6 кораблей и 2 подводных лодок, вооружённая крылатыми ракетами, готова начать решающее сражение за остров Змеиный.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу донбасс
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