В разведуправлении Минобороны США уверены, что украинский конфликт зашёл в тупик

В разведывательном управлении Министерства обороны США полагают, что текущее положение дел говорит о том, что украинский конфликт зашёл в тупик.

Кроме того, известно, что в ведомстве не видят, чтобы Россия в настоящее время применяла тактическое ядерное оружие.

Во вторник, 10 мая, спецслужбы США заявили, что у России есть планы выйти к Приднестровью, расширив для этого "коридор" по суше. Такие данные обнародовала глава Национальной разведки Соединённых Штатов Эврил Хейнс. Хейнс убеждена, что в планах у российского руководства — затяжной украинский конфликт, даже победив на Донбассе, президент РФ Владимир Путин не собирается заканчивать спецоперацию на Украине.