Киев понёс огромные потери из-за приказа Зеленского по захвату Змеиного к 9 мая

За последние дни Киев предпринимал несколько попыток по высадке десанта на остров Змеиный.

На брифинге это отметил официальный представитель МО России Игорь Конашенков.

По его словам, 7 мая, по прямому указанию президента Зеленского, Генштаб Украины, при непосредственном участии американских и британских советников, спланировал крупную провокацию по захвату Змеиного.

Киевский режим отчаянно попытался несколько раз высадить воздушный и морской десант. РФ ВС сорвали провокацию, а у боевиков колоссальные потери.

Сбиты в воздухе 4 самолета ВВС Украины: один Су-27 и три Су-24, три вертолёта Ми-8 с десантом, один вертолёт Ми-24. В воздухе сбиты 29 БПЛА, в том числе 8 ударных "Байрактаров", приводит цифры Конашенков.

Позже были уничтожены прямо с экипажами 3 десантно-штурмовых катера "Кентавр".