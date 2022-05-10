За последние дни Киев предпринимал несколько попыток по высадке десанта на остров Змеиный.
На брифинге это отметил официальный представитель МО России Игорь Конашенков.
По его словам, 7 мая, по прямому указанию президента Зеленского, Генштаб Украины, при непосредственном участии американских и британских советников, спланировал крупную провокацию по захвату Змеиного.
Киевский режим отчаянно попытался несколько раз высадить воздушный и морской десант. РФ ВС сорвали провокацию, а у боевиков колоссальные потери.
Сбиты в воздухе 4 самолета ВВС Украины: один Су-27 и три Су-24, три вертолёта Ми-8 с десантом, один вертолёт Ми-24. В воздухе сбиты 29 БПЛА, в том числе 8 ударных "Байрактаров", приводит цифры Конашенков.
Позже были уничтожены прямо с экипажами 3 десантно-штурмовых катера "Кентавр".
"В результате бездумной провокации Зеленского только в ходе высадки и попытки закрепления на острове были уничтожены в море и на побережье более 50 украинских диверсантов. На берегу острова Змеиный остались 24 тела погибших украинских военнослужащих", — сообщил российский военный.
Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.