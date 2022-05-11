Псаки: новый транш помощи в $40 млрд Украине — "чёткий сигнал" России и миру

Палата представителей США, приняв законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи в размере 40 миллиардов долларов, посылает "чёткий сигнал" миру и России о намерениях американских властей, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

По её словам, теперь власти постараются сделать всё, чтобы законопроект как можно быстрее попал на подпись к президенту Джо Байдену.

"Чёткий двухпартийный сигнал Украине, России и миру о том, что Соединённые Штаты поддерживают народ Украины, когда он защищает свою демократию от Российской агрессии", — заявила Псаки на брифинге. — Дополнительные ресурсы, включённые в этот законопроект, позволят нам направить на Украину больше вооружений, таких как артиллерия, бронетехника и боеприпасы".

Как подчеркнула Псаки, власти с "нетерпением" ждут одобрения законопроекта Сенатом и не могут медлить с поставками оружия Киеву.