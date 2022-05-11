Знатока "Что? Где? Когда?" Аскерова объявили в розыск

Сотрудники МВД объявили в розыск звезду телевизионной игры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова. Известно, что его обвинили в реабилитации нацизма.

"Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК", — написали в базе розыска российского министерства.

При этом статью, по которой разыскивается игрок, представители МВД не указали.

Ранее Аскеров раскритиковал маршала СССР Георгия Жукова и военную спецоперацию России по принуждению к миру на Украине. Предположительно, знаток интеллектуальной игры находится в Баку.