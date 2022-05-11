Боевики из "Азова"* публикуют "романтичные" фото катакомбной жизни

Продолжается операция по блокированию и уничтожению националистов и ВСУшников в промзоне металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Несмотря на плачевное положение, бандеровцы не забывают выходить в онлайн, обращаясь к своему правительству и мировому сообществу, а также выкладывают "жалостливые" фотографии из подземелья.

В очередной "фотосессии" нацисты из "Азова"* публикуют "романтичные" снимки катакомбной жизни. На фото запечатлены раненые с ампутированными конечностями.

Боевики находятся в условиях, которые напоминают какой-нибудь голливудский апокалипсис.

По всей вероятности, данная фотосессия направлена на то, чтобы вдохновить военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на повторение судьбы "мариупольских сидельцев".

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.