Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"

Боевики националистического батальона "Азов"* и военнослужащие ВСУ или сдадутся в плен, или погибнут в подземельях завода.

После всех преступлений, которые они совершали в захваченном Мариуполе, убивая и пытая мирное население, их просто необходимо призвать к ответу. Ответ этот — трибунал или смерть в бункере.

При этом, бандеровцы не забывают проводить зум-конференции из катакомб, умоляя мировое сообщество освободить их.

В очередном видео с "Азовстали" один из боевиков "Азова"* вылез из подземелья и показал "ад". Он говорит, что в "таких нечеловеческих" условиях приходится выживать.

При этом в здании виден пожар, а за стенами слышен грохот ударов артиллерии по промышленной зоне меткомбината.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.