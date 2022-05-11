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Автор Елена Ивченко

Минобороны РФ: "Ракетные войска уничтожили 407 районов скопления ВСУ и техники"

Силовые структуры

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков проинформировал, что ракетными войсками РФ ликвидированы 13 пунктов, 14 складов боеприпасов и 407 районов скоплений украинских военных и техники.

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено 13 пунктов управления, четыре позиции зенитных ракетных комплексов "Оса-АКМ" и 14 складов боеприпасов", — сказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-майора, в результате ударов ликвидированы свыше 280 украинских военных и 59 единиц боевой техники.

Президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Александр Артамонов
игорь конашенков
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