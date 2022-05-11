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Автор Евгения Васильева

Минобороны РФ: польские специалисты исследовали бешенство на Украине

Силовые структуры

Руководитель войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в 2012-1018 годах польские учёные Института ветеринарной медицины разработали модель распространения бешенства на территории Украины.

Минобороны РФ: польские специалисты исследовали бешенство на Украине

По словам представителя Минобороны РФ, проект назывался "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине". Как заявили в ведомстве, в исследовании принимали участие такие организации, как:

  • Университет биоресурсов и природопользования, Институт ветеринарной медицины в Киеве,
  • институт, подрядчик Пентагона Battelle в США,
  • консалтинговая корпорация SAFOSO AG в Швейцарии,
  • центр лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве.

По данным российских военных, в проекте польский институт представляли специалисты Ярослав Каба и Люциан Витковский.

Ранее в МО рассказали об экспериментах Штатов в украинской психбольнице.

Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
Темы сша киев польша украина швейцария
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