Минобороны РФ: польские специалисты исследовали бешенство на Украине

Руководитель войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в 2012-1018 годах польские учёные Института ветеринарной медицины разработали модель распространения бешенства на территории Украины.

По словам представителя Минобороны РФ, проект назывался "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине". Как заявили в ведомстве, в исследовании принимали участие такие организации, как:

Университет биоресурсов и природопользования, Институт ветеринарной медицины в Киеве,

институт, подрядчик Пентагона Battelle в США,

консалтинговая корпорация SAFOSO AG в Швейцарии,

центр лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве.

По данным российских военных, в проекте польский институт представляли специалисты Ярослав Каба и Люциан Витковский.

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