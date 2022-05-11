Руководитель войск радиационной химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в 2012-1018 годах польские учёные Института ветеринарной медицины разработали модель распространения бешенства на территории Украины.
По словам представителя Минобороны РФ, проект назывался "Описательный пространственно-временной анализ случаев бешенства среди домашних и диких животных на Украине". Как заявили в ведомстве, в исследовании принимали участие такие организации, как:
По данным российских военных, в проекте польский институт представляли специалисты Ярослав Каба и Люциан Витковский.
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