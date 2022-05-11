Минобороны РФ доказало наличие биооружия на Украине

Минобороны РФ изучило часть материалов о военно-биологических программах, которые вели США и НАТО на Украине, и пришло к выводу, что американские учёные действительно разрабатывали биооружие в соседней стране.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, полученные данные расходятся с заверениями американских политиков о том, что не Украине не проводились разработки биооружия и там инфраструктуры, предназначенной для подобных исследований.

Оборонное ведомство России убеждено, что Пентагон использовал Украину в качестве полигона для разработки биологического оружия и тестировал на украинцах незарегистрированные фармацевтические препараты.

По данным Минобороны, с американскими биолабораториями связаны неправительственные фонды, контролируемые Демократической партией США, и такие фармкомпании, как Pfizer и Moderna.

Кириллов отметил, что американские учёные испытывали на украинцах новые препараты, чтобы сократить затраты на исследовательские программы и обойти международные нормы безопасности

В военно-биологических программах, которые реализовывались в стенах биолабораторий США на Украине, принимали участие и украинские государственные структуры. Последние предоставляли иностранным учёным необходимый биоматериал и скрывали информацию о клинических испытаниях.