Минобороны РФ: Байден и Сорос связаны с биологической программой США на Украине

Президент США Джо Байден координировал военно-биологическую программу США на Украине, а миллиардер Джордж Сорос спонсировал её, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, ещё в 2005 году тогдашний президент США Барак Обама подписал соглашение с Киевом о реализации военно-биологических программ на территории Украины. Вице-президент Джо Байден занимался координацией деятельность этих программ и был "вовлечен в финансовые махинации на Украине", отметил Кириллов. При этом миллиардер Джордж Сорос спонсировал военно-биологические исследования на Украине и лоббировал крупнейшие фармацевтические компании США.

В итоге на Украине появились более 30 биолабораторий, которые работали на Пентагон. После того, как Россия начала спецоперацию, США спешно вывезли из лабораторий оборудование и результаты исследований, добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее Кириллов рассказал, что Пентагон использовал Украину, как полигон для разработки биологического оружия и тестировал на украинцах опасные фармацевтические препараты. Также стало известно, что США проводили бесчеловечные опыты над украинцами в психиатрической больнице № 1, которая находится в Харьковской области.