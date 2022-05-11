EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Рябов

Минобороны РФ: Байден и Сорос связаны с биологической программой США на Украине

Силовые структуры

Президент США Джо Байден координировал военно-биологическую программу США на Украине, а миллиардер Джордж Сорос спонсировал её, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Минобороны РФ: Байден и Сорос связаны с биологической программой США на Украине

По его словам, ещё в 2005 году тогдашний президент США Барак Обама подписал соглашение с Киевом о реализации военно-биологических программ на территории Украины. Вице-президент Джо Байден занимался координацией деятельность этих программ и был "вовлечен в финансовые махинации на Украине", отметил Кириллов. При этом миллиардер Джордж Сорос спонсировал военно-биологические исследования на Украине и лоббировал крупнейшие фармацевтические компании США.

В итоге на Украине появились более 30 биолабораторий, которые работали на Пентагон. После того, как Россия начала спецоперацию, США спешно вывезли из лабораторий оборудование и результаты исследований, добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее Кириллов рассказал, что Пентагон использовал Украину, как полигон для разработки биологического оружия и тестировал на украинцах опасные фармацевтические препараты. Также стало известно, что США проводили бесчеловечные опыты над украинцами в психиатрической больнице № 1, которая находится в Харьковской области.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
Темы украина джо байден барак обама джордж сорос
Sberbank
Новости
Войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку
Наркодилеры заправляли гашишем мармеладных мишек
Минобороны РФ: Байден и Сорос связаны с биологической программой США на Украине
Пентагон попросил Зеленского не отдавать поставляемое оружие "не в те руки"
Салют разорвался в толпе людей 9 мая в Новосибирске
Кончита Вюрст записала трек посвящённый своим "собратьям" из "Азова"*
Сериал ОК "Пять с плюсом" выиграл приз BUEIFF Web Series за "Лучший монтаж"
Украина специально заражала ЛНР туберкулёзом с устойчивостью к лекарствам
Депутат о ситуации с Херсонской областью: "Я за то, чтобы СССР был восстановлен"
Российские войска заняли пригороды Северодонецка, "попутно" выбив ВСУ из "Зари"
Популярное
Силовые структуры
Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ

Коллективный Запад продвигает на Украине "свои ценности".

Спецназ ДНР нанёс ракетный удар по месту сбора полуголых боевиков ВСУ
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Белоруссия в рамках проверки развернула силы спецопераций на Южном направлении
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ вынуждает ВСУ бросать позиции на Лиманском направлении
Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева Ирина Шлионская Стивен Мак-Кэрон: Исчезновение в парке аттракционов Ирина Шлионская Любовь Степушова Цветочные протесты в Риге: Латвия на грани восстания Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Рады Кива: оппоненты Зеленского попытаются сменить власть на Украине
Мир. Новости мира
Шеф военной разведки США назвал "патовой" ситуацию в зоне боёв на Украине
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Силовые структуры
Бойцов ВСУ заподозрили в передаче данных ВС РФ после провала около Северодонецка
Последние материалы
Войска России и ДНР разрезали группировку ВСУ на две части, взяв Новосёловку
Наркодилеры заправляли гашишем мармеладных мишек
Минобороны РФ: Байден и Сорос связаны с биологической программой США на Украине
Пентагон попросил Зеленского не отдавать поставляемое оружие "не в те руки"
Салют разорвался в толпе людей 9 мая в Новосибирске
Кончита Вюрст записала трек посвящённый своим "собратьям" из "Азова"*
Александр Адабашьян: Наступил момент культурной мобилизации
Сериал ОК "Пять с плюсом" выиграл приз BUEIFF Web Series за "Лучший монтаж"
Украина специально заражала ЛНР туберкулёзом с устойчивостью к лекарствам
Депутат о ситуации с Херсонской областью: "Я за то, чтобы СССР был восстановлен"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников