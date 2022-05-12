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Автор Екатерина Широкова

Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль

Силовые структуры

Во время эвакуации мирных жителей, в теперь уже подконтрольном Народной армии ЛНР городе Попасная, людей выводили под градами пуль из подвалов, рассказал социолог Максим Шугалей. По его словам, до автобусов приходилось добираться перебежками.

Социолог Шугалей об освобождении Попасной: вывозили мирных под градом пуль

Как рассказал социолог, люди долго не верили, что их найдут и им помогут. Многие уже и не надеялись остаться в живых.

"Мирным жителям не давали покинуть свои дома. На площади в Первомайском мы увидели большую массу людей. Когда подъехали ближе, оказалось, что это беженцы из Попасной. Их вывозили буквально из-под обстрелов на автобусах", — пояснил социолог на пресс-конференции. — Сейчас люди в состоянии шока. Граждане отсиживались в подвалах и были живым щитом".

По словам Шугалея, ВСУ и нацбаты не выпускали людей с целью живого "прикрытия". По возможности мирные жители старались не покидать своих убежищ, лишь бы не попасться на глаза украинской армии. Кроме того, социологу удалось поговорить и с пленными бойцами, которые, как выяснилось, попали в "горячие точки" прямо с улицы.

"Один рассказывал, как пытался вместе с семьёй выехать в Польшу. Машину остановили, жене с детьми разрешили ехать, а его самого за шкирку и в Попасную. Всё, чего он просил, узнать: доехала ли его семья до Польши", — резюмировал социолог.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
Темы всу максим шугалей
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