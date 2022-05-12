Авиа-чиновник: аэропорты юга РФ откроют после нейтрализации украинского ПВО

Аэропорты юга России будут открыты тогда, когда будет исключена возможность ПВО Украины поражать гражданские борты в ближайших к границе РФ областях, сообщил источник, близкий к руководству Минтранса.

То есть - когда таких систем гарантированно не будет на расстоянии "чуть больше предельной дальности" в следующих областях:

Донецкой,

Луганской,

Харьковской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской,

Запорожской

"Что касается самих аэропортовых комплексов и воздушного пространства над ними - против "обычных" террористов работает ФСБ и САБ, против диверсантов с ПЗРК — другие средства и спецслужбы, есть эшелонированные средства ПВО — но до посадки нужно еще долететь" - рассказывал Pravda.ru военный эксперт.

Ранее Росавиация заявила, что в 13-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов ЦФО и ЮФО РФ - до 19 мая.

Запрещены полеты в аэропорты: