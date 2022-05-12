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Автор Александр Шторм

Авиа-чиновник: аэропорты юга РФ откроют после нейтрализации украинского ПВО

Силовые структуры

Аэропорты юга России будут открыты тогда, когда будет исключена возможность ПВО Украины поражать гражданские борты в ближайших к границе РФ областях, сообщил источник, близкий к руководству Минтранса.

Авиа-чиновник: аэропорты юга РФ откроют после нейтрализации украинского ПВО

То есть - когда таких систем гарантированно не будет на расстоянии "чуть больше предельной дальности" в следующих областях:

  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Харьковской,
  • Одесской,
  • Николаевской,
  • Херсонской,
  • Запорожской

"Что касается самих аэропортовых комплексов и воздушного пространства над ними - против "обычных" террористов работает ФСБ и САБ, против диверсантов с ПЗРК — другие средства и спецслужбы, есть эшелонированные средства ПВО — но до посадки нужно еще долететь" - рассказывал Pravda.ru военный эксперт.

Ранее Росавиация заявила, что в 13-й раз продлевает запрет на полеты в 11 аэропортов ЦФО и ЮФО РФ - до 19 мая.

Запрещены полеты в аэропорты:

  1. Анапа,
  2. Белгород,
  3. Брянск,
  4. Воронеж,
  5. Геленджик,
  6. Краснодар (Пашковский),
  7. Курск,
  8. Липецк,
  9. Ростов-на-Дону (Платов),
  10. Симферополь,
  11. Элиста.
Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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