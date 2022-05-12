Боевик из "Азова"* овдовела через три дня после замужества за "побратимом"

В украинской Нацгвардии рассказывают "печальнозрадную" историю о свадьбе пограничника и женщины-боевика из нацбата "Азов"*.

Став вдовой в первый раз, украинка второй раз вышла замуж уже в катакомбах металлургического комбината "Азовсталь", однако после трёх дней супружеской жизни "защитница Мариуполя" опять стала вдовой.

"Валерия Карпиленко на "Азовстали" стала невестой, женой и вдовой. 5 мая украинский пограничник Андрей (позывной "Борода") и девушка из "Азова"* поженились, а уже через три дня мужчина погиб. Девушка пообещала любимому выбраться из осады — и жить за них двоих", — сказано в сообщении Нацгвардии.

Пограничник и нацистка поженились под обстрелами, он даже сделал обручальные кольца из фольги.

"Мне осталась твоя фамилия, твоя любящая семья и воспоминания о счастливом времени вместе", — говорит внезапно овдовевшая женщина-боевик из нацбата.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.